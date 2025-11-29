Яннис Адетокумбо: «За 13 лет в НБА не видел такого скачка, как у Райана Роллинза»

Он невероятно упорно работает. Все видят только успехи на площадке. Но я наблюдал его подготовку, уход за своим телом, работу с записями, с Рондо и самостоятельно. Обсуждения с одноклубниками и тренерами. Невероятно. Горжусь им. Именно так и становятся лидерами. Мне кажется, что он останется на верном курсе", — заключил звездный форвард Яннис Адетокумбо.