Яннис Адетокумбо: «За 13 лет в НБА не видел такого скачка, как у Райана Роллинза»

"Я в НБА 13 лет, было очень много — 200−300 — одноклубников. Этот парень пришел пару лет назад на двусторонний контракт, получил негарантированный, гарантированный контракт. А теперь играет вот так. Не думаю, что видел подобный скачок за всю мою карьеру.
Он невероятно упорно работает. Все видят только успехи на площадке. Но я наблюдал его подготовку, уход за своим телом, работу с записями, с Рондо и самостоятельно. Обсуждения с одноклубниками и тренерами. Невероятно. Горжусь им. Именно так и становятся лидерами. Мне кажется, что он останется на верном курсе", — заключил звездный форвард Яннис Адетокумбо.