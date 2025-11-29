Ричмонд
Рик Карлайл: «Парней, которые пришли в НБА ради эстетики, мастерства и ритма, в нашей команде не будет»

«Индиана» идет с результатом 3−16. В последнем матче команда справилась с «Вашингтоном» (2−16).

"В нынешней НБА постоянно и упорно нужно учить защите. Главному тренеру, защитным координаторам. Игрокам самим нужно этим постоянно заниматься. Баскетболисты должны понимать ее важность, верить в это. Иначе они просто не будут играть.

Сегодня у нас Беннедикт Матурин неплохо показал себя. Но я был готов придушить Джараса Уокера, когда он дал Миддлтону открытый бросок во второй четверти. Упомянул этих двоих на собрании. Сейчас не время праздновать, когда это 3-я победа за 19 матчей. Надо продолжать работать.

Парней в нашем ростере, которые пришли в НБА ради эстетики, мастерства и ритма, в команде не будет. Это не про нас. Увидели определенный прогресс, но работа будет вестись весь сезон«, — заключил главный тренер “Пэйсерс” Рик Карлайл.