Рик Карлайл: «Парней, которые пришли в НБА ради эстетики, мастерства и ритма, в нашей команде не будет»

Сегодня у нас Беннедикт Матурин неплохо показал себя. Но я был готов придушить Джараса Уокера, когда он дал Миддлтону открытый бросок во второй четверти. Упомянул этих двоих на собрании. Сейчас не время праздновать, когда это 3-я победа за 19 матчей. Надо продолжать работать.