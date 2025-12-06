Андреас Пистиолис: «38 штрафных — следствие того, что “Локо” агрессивно шел в контакт в атаке»

«1-ю половину матча мы провели очень хорошо, но во 2-й стали давать сопернику слишком много свободы, перестали справляться с их розыгрышем мяча и желанием победить, которое выразилось в агрессивной борьбе за мяч. В протоколе у нас больше подборов, но при этом в 4-й четверти “Локо” несколько раз подряд взял подборы, которые позволили им вернуться в игру. Кроме того, нечасто увидишь, когда команда за матч бросает 38 штрафных. Но это следствие того, что они агрессивно шли в контакт в атаке. Подборы и штрафные — вот что оказало влияние на ход сегодняшнего матча, который нам следовало доводить до победы более уверенно», — рассудил главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.