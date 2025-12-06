Ричмонд
«Лейкерс» уступили «Селтикс» с разницей «-21», проведя встречу без Джеймса и Дончича

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустил матч с «Селтикс» (105:126) в пятницу из-за проблем со здоровьем. Он не смог стать частью единственного сезонного выезда «озерников» в Бостон во второй раз за последние три года.

Джеймс, которому в этом месяце исполнится 41 год, пропустил игру из-за ишиаса, который не позволил ему принять участие в первых 14 встречах сезона, и артрита в левой стопе, согласно официальному списку травмированных «Лейкерс».

Джеймс отыграл рекордные для себя в сезоне 36 минут в победном для «Лейкерс» матче с «Торонто» в четверг, отдав Руи Хатимуре передачу под победный бросок. Возрастной форвард ранее уже не выходил на второй день бэк-ту-бэка в текущем регулярном чемпионате.

В пятницу за «Лейкерс» также не сыграли Лука Дончич (личные причины) и Маркус Смарт (спина).

Дончич может вернуться в состав команды в матче с «Филадельфией» в воскресенье.

