Ламело Болл не доиграл матч против «Торонто», поскользнувшись и повредив голеностоп

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл не смог доиграть сегодняшний матч в Торонто. Команда объявила, что он не вернулся на паркет во второй половине встречи из-за болезненных ощущений в левом голеностопе.

Источник: Спортс"

Травма, по всей видимости, произошла, когда Болл поскользнулся на паркете, возвращаясь в защиту. Баскетболист, немного хромая, направился в раздевалку менее чем через две минуты после начала третьей четверти.

Перед сегодняшним матчем статус Болла был отмечен как «вероятно сыграет» из-за растяжения левого запястья. Участник Матча всех звезд уже пропустил пять игр подряд в текущем сезоне из-за травмы правой лодыжки.

За 12 минут на паркете игры против «Рэпторс» Болл успел набрать 11 очков, 2 подбора и 3 передачи. «Хорнетс» справились с соперником и без своего звездного игрока — 111:86.