У Энтони Дэвиса 2 очка при 1/9 с игры в проигранном матче с «Тандер»

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис, набиравший в среднем 20,6 очка за игру до пятницы, не набрал ни одного в первых трех четвертях матча с «Оклахомой» (111:132). Первое и единственное попадание далось экс-игроку «Лейкерс» за восемь минут до завершения встречи.
Энтони допустил 2 потери и набрал 2 очка при 1 из 9 с игры и 0 из 2 с линии за 24 минуты. При этом на его счету 8 подборов и 6 результативных передач.
«Тандер» одержали 14-ю победу подряд.