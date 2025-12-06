Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Энтони Дэвиса 2 очка при 1/9 с игры в проигранном матче с «Тандер»

Форвард «Далласа» Энтони Дэвис, набиравший в среднем 20,6 очка за игру до пятницы, не набрал ни одного в первых трех четвертях матча с «Оклахомой» (111:132). Первое и единственное попадание далось экс-игроку «Лейкерс» за восемь минут до завершения встречи.

Источник: Sports

Энтони допустил 2 потери и набрал 2 очка при 1 из 9 с игры и 0 из 2 с линии за 24 минуты. При этом на его счету 8 подборов и 6 результативных передач.

«Тандер» одержали 14-ю победу подряд.