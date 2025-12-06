Джейлен Джонсон оформил второй по скорости трипл-дабл в истории НБА

В итоге Джонсон набрал 21 очко, 18 подборов и 16 передач (новый рекорд карьеры).
23-летний форвард стал шестым игроком в истории НБА и первым в истории «Атланты», оформившим трипл-дабл к перерыву. Остальные пятеро: Расселл Уэстбрук, Никола Йокич, Лука Дончич, Домантас Сабонис и Кевин Джонсон. Баскетболист «Хоукс» сделал это за 16 минут и 44 секунды, что стало вторым по скорости трипл-даблом в истории НБА. Йокич достиг этих показателей за 14:33 в 2018 году.
По иронии судьбы, соперником Джонсона в этот вечер был как раз Йокич, который в этом сезоне в среднем за игру делает трипл-дабл, но в этот раз ему это не удалось. Однако Йокич набрал 30 очков во второй половине и возглавил камбэк «Наггетс», а в итоге записал на свой счет 40 очков, 9 подборов и 8 передач.
Джонсон первым преодолел рубеж в передачах — что нетипично для трипл-дабла — и достиг двузначных показателей в двух других категориях лишь в последние полторы минуты первой половины.