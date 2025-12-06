Джейлен Джонсон оформил второй по скорости трипл-дабл в истории НБА

По иронии судьбы, соперником Джонсона в этот вечер был как раз Йокич, который в этом сезоне в среднем за игру делает трипл-дабл, но в этот раз ему это не удалось. Однако Йокич набрал 30 очков во второй половине и возглавил камбэк «Наггетс», а в итоге записал на свой счет 40 очков, 9 подборов и 8 передач.