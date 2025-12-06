Лу Уильямс винит аналитический подход в повышении количества травм у игроков НБА

"Раньше команды периодически сбавляли ритм, переходили к позиционному нападению, давали себе возможность выдохнуть. Нынешний же темп просто сумасшедший. Помню, когда-то в НБА была всего одна-две команды, которые пытались набрать очки за четыре-шесть секунд, бежали и атаковали на старте владений. Сейчас же так играют буквально все.
Каждому парню дан зеленый свет на то, чтобы бросать трехочковые, совершать быстрые попытки. Похоже, игра пришла к тому, что нужно стараться проводить как можно больше владений, а не просто показывать лучший баскетбол. И к этому нас привела вся эта аналитика и продвинутая статистика.
Аналитика довела нас до того, что игрок, которому не положено бросать, совершает четыре-шесть попыток из-за дуги, мы играем в быстром темпе, все быстрее и быстрее. В итоге мы получаем повышенный износ икр, ахиллов и голеностопов в противовес коленям, когда люди играли в районе кольца.
На данный момент мы играем в баскетбол на дуге, и это превратилось, скорее, в соревнования по легкой атлетике. Так я это вижу", — заявил экс-игрок НБА.