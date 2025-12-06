Джордан Кларксон упал на болельщиков и посидел на коленях у Бена Стиллера

Кларксон пытался достать улетающий за пределы площадки мяч и в итоге упал на первый ряд. Баскетболист оказался прямо на коленях у известного актера и режиссера Бена Стиллера.
Кларксон набрал 16 очков, 4 подбора и 5 передач.
Защитник «Никс» Джордан Кларксон попал в курьезную ситуацию под занавес матча с «Джаз» (146:112).
