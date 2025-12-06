Ричмонд
Редик о рекордной серии Джеймса: «В каком-то смысле я действительно рад, что она закончилась, потому что теперь мы можем перестать о ней говорить»

Вчера прервалась серия звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса из 1297 игр с 10+ очками.

Главного тренера «озерников» Джей Джей Редика перед игрой с «Бостоном» попросили описать сложность проведения такой серии, так как у него имеется опыт игрока НБА, но он отказался это делать, отметив усталость от темы.

«В каком-то смысле я действительно рад, что эта серия закончилась, потому что теперь мы можем перестать о ней говорить», — сказал Редик.

Отмечается, что за свою игроцкую карьеру Редик набирал 10 или меньше очков 322 раза (у Леброна Джеймса таких игр всего 9).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
