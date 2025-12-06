«Новый Орлеан» готов рассматривать возможность обмена Херберта Джонса и Трея Мерфи

Инсайдер Джейк Фишер информирует, что клуб изменил мнение и о доступности форвардов Херберта Джонса и Трея Мерфи, которые всегда считались частью долгосрочных планов организации.
«Команды рассказывают, что “Новый Орлеан” начал слушать и показывает определенную готовность обсуждать сделки по этим игрокам. К ним будет большой интерес в лиге.
У обоих долгосрочные контракты, которые считаются удобными для клуба. До 30 миллионов ежегодно, это очень значимый порог на нынешнем рынке.
Но «Пеликанс» планируют запрашивать высокую цену, несколько драфт-пиков первого раунда за любого из этих парней", — поделился Фишер.