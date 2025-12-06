Ричмонд
«Новый Орлеан» готов рассматривать возможность обмена Херберта Джонса и Трея Мерфи

Ранее сообщалось, что «Новый Орлеан» примет достойное предложение по обмену Зайона Уильямсона.

Источник: Спортс"

Инсайдер Джейк Фишер информирует, что клуб изменил мнение и о доступности форвардов Херберта Джонса и Трея Мерфи, которые всегда считались частью долгосрочных планов организации.

«Команды рассказывают, что “Новый Орлеан” начал слушать и показывает определенную готовность обсуждать сделки по этим игрокам. К ним будет большой интерес в лиге.

У обоих долгосрочные контракты, которые считаются удобными для клуба. До 30 миллионов ежегодно, это очень значимый порог на нынешнем рынке.

Но «Пеликанс» планируют запрашивать высокую цену, несколько драфт-пиков первого раунда за любого из этих парней", — поделился Фишер.