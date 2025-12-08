Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хочу, чтобы все мои игроки получали награды, но это далеко не в приоритете». Джей Джей Редик высказался о том, что Леброн может остаться без наград из‑за пропущенных игр

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс приближается к максимальному числу пропущенных матчей, при котором он все еще сможет претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона. Однако главный тренер «озерников» Джей Джей Редик заявил, что это никак не повлияет на решения о его выходе на площадку.

Источник: Спортс"

"Мы с Леброном регулярно общаемся. Я регулярно общаюсь с Майком Мансиасом [личный тренер Джеймса]. Этот вопрос никогда не был в числе приоритетных.

Перед началом тренировочного лагеря главной задачей было восстановить его здоровье. Когда стартовал сезон, нужно было убедиться, что он готов играть, а затем помочь ему заново адаптироваться.

Я хочу, чтобы все мои игроки получали награды, которых они заслуживают, но это далеко не в приоритете", — заявил Редик.

На данный момент Леброн Джеймс пропустил уже 16 матчей. Согласно правилу НБА о 65 играх, чтобы сохранить право на получение наград, он может пропустить лишь еще один матч.

Лука Дончич сыграет против «Филадельфии», участие Леброна Джеймса под вопросом.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше