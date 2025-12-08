«Хочу, чтобы все мои игроки получали награды, но это далеко не в приоритете». Джей Джей Редик высказался о том, что Леброн может остаться без наград из‑за пропущенных игр

"Мы с Леброном регулярно общаемся. Я регулярно общаюсь с Майком Мансиасом [личный тренер Джеймса]. Этот вопрос никогда не был в числе приоритетных.
Перед началом тренировочного лагеря главной задачей было восстановить его здоровье. Когда стартовал сезон, нужно было убедиться, что он готов играть, а затем помочь ему заново адаптироваться.
Я хочу, чтобы все мои игроки получали награды, которых они заслуживают, но это далеко не в приоритете", — заявил Редик.
На данный момент Леброн Джеймс пропустил уже 16 матчей. Согласно правилу НБА о 65 играх, чтобы сохранить право на получение наград, он может пропустить лишь еще один матч.
Лука Дончич сыграет против «Филадельфии», участие Леброна Джеймса под вопросом.