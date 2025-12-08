Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс зарешал в концовке матча с «Филадельфией», набрав 10 очков подряд

40-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс напомнил всем, почему его называют «Королем», набрав 10 очков подряд в клатче матча против «Филадельфии».

На решающем отрезке Джеймс забил два средних и два дальних броска, определив исход встречи в пользу «озерников» (112:108).

По итогам матча на счету суперзвезды 29 очков (12 из 17 с игры, 4 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных), 7 подборов и 6 передач.

Эта игра стала для Джеймса первой после окончания его серии из 1297 матчей с минимум 10 набранными очками, длившейся с 6 января 2007 года.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше