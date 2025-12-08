Леброн Джеймс зарешал в концовке матча с «Филадельфией», набрав 10 очков подряд

На решающем отрезке Джеймс забил два средних и два дальних броска, определив исход встречи в пользу «озерников» (112:108).
По итогам матча на счету суперзвезды 29 очков (12 из 17 с игры, 4 из 6 трехочковых и 1 из 2 штрафных), 7 подборов и 6 передач.
Эта игра стала для Джеймса первой после окончания его серии из 1297 матчей с минимум 10 набранными очками, длившейся с 6 января 2007 года.
