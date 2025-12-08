Ричмонд
Джа Морэнт в уличной одежде пошел разбираться с Дени Авдией за подножку

В одном из эпизодов матча против «Мемфиса» форвард «Портленда» Дени Авдия оказался на полу после блок-шота от форварда «Гриззлис» Седрика Кауарда. Из этого положения Авдия задел своей ногой ноги пробегающего мимо Кауарда, в результате чего тот тоже повалился на паркет.

Во время последовавшего тайм-аута звездный защитник «Мемфиса» Джа Морэнт, пропускающий матчи из-за травмы, подошел к Авдии, чтобы прояснить ситуацию.

Встреча закончилась разгромной победой «Мемфиса» — 119:96.