Джа Морэнт в уличной одежде пошел разбираться с Дени Авдией за подножку

Встреча закончилась разгромной победой «Мемфиса» — 119:96.
В одном из эпизодов матча против «Мемфиса» форвард «Портленда» Дени Авдия оказался на полу после блок-шота от форварда «Гриззлис» Седрика Кауарда. Из этого положения Авдия задел своей ногой ноги пробегающего мимо Кауарда, в результате чего тот тоже повалился на паркет.
Встреча закончилась разгромной победой «Мемфиса» — 119:96.