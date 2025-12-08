Тайриза Макси пришлось оттаскивать от судьи после пропущенного нарушения правил в матче с «Лейкерс»

Мяч улетел в аут, а Макси подскочил к судье и начал горячо высказывать ему недовольство. Партнерам и тренерскому штабу «Сиксерс» пришлось оттаскивать обычно спокойного и расслабленного защитника от арбитра, который в итоге выписал игроку техническое замечание.
Встреча закончилась победой «Лейкерс» в клатче (112:108), героем которого стал Леброн Джеймс. По итогам матча в активе Макси 28 очков, 7 подборов и 9 передач.
