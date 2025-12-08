Ричмонд
Лука Дончич: «Это был винтажный Брон. Он пришел, чтобы спасти нас»

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич прокомментировал яркое выступление своего товарища по команде форварда Леброна Джеймса в концовке матча против «Филадельфии».

«Потрясающе. Это был винтажный Брон. Он пришел, чтобы спасти нас. Он провел невероятную игру и, конечно, 4-ю четверть. Два или три из его попаданий были невероятно важными, он просто решил для нас игру», — сказал Дончич.

Джеймс набрал 10 очков подряд в клатче, принеся «Лейкерс» победу (112:108).

Сам Дончич же оформил трипл-дабл: 31 очко, 15 подборов и 11 передач.

