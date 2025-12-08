Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» заинтресована в Кайри Ирвинге (Брэндон Робинсон)

По информации инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона, «Тимбервулвс» заинтересованы в приобретении разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга, в настоящий момент восстанавливающегося после разрыва крестообразных связок.

Источник: Спортс"

«Хотя многие предполагали, что звезда “Мемфиса” Джа Морант подошел бы “Миннесоте”, источники со стороны Морэнта неоднократно сообщали мне, что он хочет остаться игроком “Гриззлис”. Эта приверженность в сочетании с публичной позицией “Мемфиса” о нежелании расставаться со своей звездой делает сделку с участием Морэнта крайне маловероятной.

Вместо этого имя, которое мне тихо намекнули, — это имя, несущее в себе репутацию чемпиона НБА и элитного созидателя: Кайри Ирвинг.

Хорошо информированный и уважаемый деятель НБА поделился мнением, что здоровый Ирвинг стал бы недостающим звеном для «Миннесоты». Что важно, мне также сообщили, что лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс выступает за этот переход", — написал Робинсон.