«Миннесота» заинтресована в Кайри Ирвинге (Брэндон Робинсон)

«Хотя многие предполагали, что звезда “Мемфиса” Джа Морант подошел бы “Миннесоте”, источники со стороны Морэнта неоднократно сообщали мне, что он хочет остаться игроком “Гриззлис”. Эта приверженность в сочетании с публичной позицией “Мемфиса” о нежелании расставаться со своей звездой делает сделку с участием Морэнта крайне маловероятной.
Вместо этого имя, которое мне тихо намекнули, — это имя, несущее в себе репутацию чемпиона НБА и элитного созидателя: Кайри Ирвинг.
Хорошо информированный и уважаемый деятель НБА поделился мнением, что здоровый Ирвинг стал бы недостающим звеном для «Миннесоты». Что важно, мне также сообщили, что лидер «Вулвс» Энтони Эдвардс выступает за этот переход", — написал Робинсон.