«Миннесота» заинтресована в Кайри Ирвинге (Брэндон Робинсон)

«Хотя многие предполагали, что звезда “Мемфиса” Джа Морант подошел бы “Миннесоте”, источники со стороны Морэнта неоднократно сообщали мне, что он хочет остаться игроком “Гриззлис”. Эта приверженность в сочетании с публичной позицией “Мемфиса” о нежелании расставаться со своей звездой делает сделку с участием Морэнта крайне маловероятной.