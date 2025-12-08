Ричмонд
Керр о решении не выпускать Кумингу в игре с «Чикаго»: «Такое случается почти со всеми в лиге, за исключением звезд»

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга, получающий 4-ю по размеру зарплату в команде, не оказался среди 11 баскетболистов, вышедших на паркет в матче против «Чикаго», несмотря на отсутствие ключевых игроков «Уорриорс» Стефена Карри, Дрэймонда Грина и Эла Хорфорда.

Главный тренер «воинов» Стив Керр пояснил свое решение касательно Куминги.

"Такое случается почти со всеми в лиге, за исключением звезд. Игроки входят в ротацию и выходят из нее в зависимости от того, кто доступен, и от того, как играет команда.

Джимми (Батлер) сегодня вернулся, он и Куминга играют на одной позиции, поэтому был смысл выпускать других игроков, потому что они хорошо дополняют Джимми", — сказал Керр.

Без Куминги на паркете «Уорриорс» разгромили «Буллс» со счетом 123:91.

Во вчерашнем матче против «Кливленда» молодой форвард вышел в стартовом составе, но набрал всего 4 очка, попав 1 бросок с игры из 10. В решающий момент игры Кумингу оставили на скамейке, а Дрэймонду Грину пришлось его успокаивать.