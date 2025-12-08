«Зато у меня есть кое-что другое… и этого у меня много». Леброн Джеймс ответил на насмешки фаната о лысине

В концовке матча, когда Леброн проходил мимо боковой линии, один из болельщиков крикнул: «У тебя все равно нет волос!».
40-летний баскетболист не стал игнорировать провокацию и спокойно ответил: «Бывает. Зато у меня есть кое-что другое … и этого у меня много».
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше