«Зато у меня есть кое-что другое… и этого у меня много». Леброн Джеймс ответил на насмешки фаната о лысине

Леброн Джеймс помог «Лейкерс» одержать выездную победу над «Филадельфией» (112:108), набрав 29 очков, 7 подборов и 6 передач. При этом ветеран продемонстрировал хладнокровие не только на паркете, но и в словесной дуэли с фанатом.

Источник: Спортс"

В концовке матча, когда Леброн проходил мимо боковой линии, один из болельщиков крикнул: «У тебя все равно нет волос!».

40-летний баскетболист не стал игнорировать провокацию и спокойно ответил: «Бывает. Зато у меня есть кое-что другое … и этого у меня много».

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше