Леброн Джеймс предугадал розыгрыш «Филадельфии» в концовке матча

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вновь продемонстрировал свой выдающийся баскетбольный интеллект в концовке матча с «Филадельфией».

Источник: Спортс"

В решающий момент он буквально прочитал действия соперника: заранее распознал комбинацию, перехватил передачу и помог «озерникам» удержать победу (112:108).

Помимо этого, Леброн набрал 29 очков, 7 подборов и 6 результативных передач.

