Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. «Оклахома» по-прежнему на 1-м месте, «Денвер» — 2-й. Тройку замыкают «Лейкерс», поднявшиеся за неделю на одну позицию. «Бостон» ворвался в Топ-10 и теперь занимает 6-е место.