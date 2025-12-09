Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10

Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место — 1).
«Денвер» (2).
«Лейкерс» (4).
«Хьюстон» (3).
«Детройт» (5).
«Бостон» (13).
«Нью-Йорк» (6).
«Финикс» (7).
«Сан-Антонио» (8).
«Миннесота» (10).
«Орландо» (9).
«Майами» (12).
«Торонто» (11).
«Атланта» (14).
«Филадельфия» (17).
«Голден Стэйт» (16).
«Кливленд» (15).
«Мемфис» (19).
«Даллас» (21).
«Портленд» (20).
«Милуоки» (18).
«Шарлотт» (22).
«Юта» (24).
«Клипперс» (25).
«Бруклин» (29).
«Сакраменто» (26).
«Индиана» (28).
«Чикаго» (23).
«Вашингтон» (30).
«Новый Орлеан» (27).