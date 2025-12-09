Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дилан Харпер стал автором ключевого попадания в концовке матча с «Пеликанс»

Новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер исполнил ключевой проход в концовке матча с «Новым Орлеаном» (135:132).

Второй номер драфта набрал 2 очка на последних секундах при «-1», после чего техасцы удерживали преимущество до конца встречи.

Харпер провел один из лучших для себя матчей в НБА, набрав 22 очка, 3 подбора и 6 передач.