Дилан Харпер стал автором ключевого попадания в концовке матча с «Пеликанс»

Новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер исполнил ключевой проход в концовке матча с «Новым Орлеаном» (135:132).
Второй номер драфта набрал 2 очка на последних секундах при «-1», после чего техасцы удерживали преимущество до конца встречи.
Харпер провел один из лучших для себя матчей в НБА, набрав 22 очка, 3 подбора и 6 передач.