«Сакраменто» все еще заинтересован в приобретении Джонатана Куминги

По информации инсайдера Andscape Марка Спирса, «Сакраменто» сохраняет интерес к обмену форварда Джонатана Куминги из «Голден Стэйт».

«Малик Монк все еще может быть частью возможного пакета активов в сделке, однако пик первого раунда драфта, который ранее обсуждался, скорее всего, больше не будет включен в предложение “Сакраменто”, — заявил Спирс.

В межсезонье сообщалось об интересе «Кингс» к форварду, но в итоге он подписался с «Уорриорс» на 2 года и 46,8 млн долларов.

Куминга хорошо начал сезон, набирая в среднем 15 очков и 7 подборов в первых 12 играх. Затем последовала травма, и после восстановления форвард, судя по всему, выпал из ротации команды: во вчерашнем матче против «Чикаго» Куминга не вышел на площадку по решению тренерского штаба.