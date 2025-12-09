Терри Розир не признал себя виновным в том, что помогал бетторам делать ставки на его игру в матчах НБА

31-летний баскетболист при этом признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Он был освобожден под залог в размере 3 миллионов долларов, обеспеченный его домом во Флориде и другой недвижимостью.