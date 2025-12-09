Ричмонд
Терри Розир не признал себя виновным в том, что помогал бетторам делать ставки на его игру в матчах НБА

Защитник «Майами» Терри Розир во время слушаний в федеральном суде в Бруклине не признал себя виновным в том, что помогал бетторам делать ставки на его игру в матчах НБА.

31-летний баскетболист при этом признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Он был освобожден под залог в размере 3 миллионов долларов, обеспеченный его домом во Флориде и другой недвижимостью.

Прокуроры утверждают, что Розир вступил в сговор с друзьями, чтобы помочь им выиграть ставки на его игру в марте 2023 года, когда он представлял «Шарлотт».

Розиру также было запрещено играть в азартные игры, иметь огнестрельное оружие и вступать в какие-либо контакты с потерпевшими, соответчиками и свидетелями по делу. Уроженец Огайо сдал свой паспорт и был ограничен в передвижениях между Флоридой, Огайо и Нью-Йорком без предварительного разрешения.