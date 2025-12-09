Ричмонд
Пол Пирс считает, что только одна команда НБА способна помешать «Оклахоме» стать Династией — «Бостон»

Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что только одна команда НБА в состоянии противостоять «Оклахоме» в ближайшие годы — «Бостон» с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

Источник: Спортс"

«Селтикс» — единственная команда в лиге, которая может противостоять «Оклахоме», которая претендует на звание Династии. Не в этом сезоне, а в целом, в течение следующих пяти лет, учитывая, как мы можем выглядеть с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном — нашим молодым дуэтом.

Долгосрочную ситуацию в «Бостоне» я бы оценил как позитивную. Джейлен Браун играет на уровне MVP. У нас есть чемпионский опыт, и мы все еще относительно молодая команда в расцвете сил. Ну, а в этом году все нас списали со счетов.

Все думают, что мы даже не команда уровня плей-офф или плей-ин. Но мы конкурентоспособны, даже когда перестраиваемся на ходу«, — считает чемпион НБА в составе “Бостона”.