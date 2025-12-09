Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс назвал сезон‑2017/18 пиком своей карьеры: «Каждый раз, выходя на площадку, я чувствовал, что могу делать все, что захочу»

В новом выпуске подкаста Mind the Game форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что считает сезон‑2017/18 в составе «Кливленда» пиком своей карьеры. Тогда «Кавальерс» дошла до финала НБА, а сам Джеймс провел один из самых ярких плей-офф в истории лиги.

Источник: Спортс"

"Если вы спросите меня, какой сезон я считаю своим лучшим, я отвечу: тот, когда я ощущал себя наиболее полноценным баскетболистом. Я бы назвал сезон-2017/18. Тогда мне казалось, что я не могу совершить ошибку на баскетбольной площадке.

В атаке и в обороне я не видел изъянов в своей игре. Каждый раз, выходя на площадку, я чувствовал, что могу делать все, что захочу. В обороне я мог опекать игроков на всех трех уровнях. Конечно, я и сейчас так себя чувствую, но в сезоне 2017−2018 это было на ином уровне.

Так что именно тот сезон я считаю, навреное, самым совершенным в своей карьере. Кажется, я сыграл все 82 матча в регулярном сезоне. А если учитывать плей‑офф, то я отыграл больше ста матчей. Я не пропустил ни одной игры в том сезоне", — поделился Леброн.

В том сезоне Джеймс действительно сыграл все 82 матча регулярного чемпионата, демонстрируя следующие средние показатели: 27,5 очка, 8,6 подбора и 9,1 передачи. В плей‑офф он сыграл 22 матча, набирая 34 очка, делая 9,1 подбора и 9 передач за игру.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше