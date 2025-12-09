Рик Карлайл о Джарасе Уокере: «В матче с “Сакраменто” он был великолепен»

Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл, который открыто выражал недовольство энергией и общим подходом Уокера в игре с «Буллз», после матча с «Сакраменто» говорил уже совсем в другом ключе.
"Я считаю, сегодня он был великолепен. Его статистика, наверное, не выглядит впечатляющей: 12 очков. Но нам понадобились все эти очки. Он совершил ключевой перехват в переходе. Не знаю, как ему удается вытворять такое — у него просто потрясающие руки.
Такие игры, как в Чикаго, — это обратная связь для молодых игроков. Его настрой на вчерашней тренировке был великолепен. Мне понравился его вид, его настроение и манера поведения во время матча. Мы нуждаемся в нем", — заявил Карлайл.