Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Клипперс» намерены помочь Крису Полу найти новую команду (Джейк Фишер)

«Клипперс» будут сотрудничать с Крисом Полом для организации обмена. Как сообщает инсайдер Джейк Фишер, руководство клуба намерено помочь разыгрывающему найти новую команду.

Источник: Спортс"

«Мне однозначно сообщили, что “Клипперс” хотят действовать в связке с Полом и его представителями, чтобы найти ему новую команду. На прошлой неделе 40‑летний игрок дал понять, что, скорее всего, продолжит карьеру — даже если для этого придется покинуть Лос‑Анджелес.

Источники в лиге настаивают: учитывая статус Пола как легенды клуба, «Клипперс» действительно намерены помочь ему с переходом в другой клуб", — сообщил Фишер.

Крис Пол: «Не знаю, что будет дальше. Рана от произошедшего все еще не зажила».