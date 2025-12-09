«Клипперс» намерены помочь Крису Полу найти новую команду (Джейк Фишер)

«Мне однозначно сообщили, что “Клипперс” хотят действовать в связке с Полом и его представителями, чтобы найти ему новую команду. На прошлой неделе 40‑летний игрок дал понять, что, скорее всего, продолжит карьеру — даже если для этого придется покинуть Лос‑Анджелес.