«Клипперс» намерены помочь Крису Полу найти новую команду (Джейк Фишер)

«Мне однозначно сообщили, что “Клипперс” хотят действовать в связке с Полом и его представителями, чтобы найти ему новую команду. На прошлой неделе 40‑летний игрок дал понять, что, скорее всего, продолжит карьеру — даже если для этого придется покинуть Лос‑Анджелес.
Источники в лиге настаивают: учитывая статус Пола как легенды клуба, «Клипперс» действительно намерены помочь ему с переходом в другой клуб", — сообщил Фишер.
Крис Пол: «Не знаю, что будет дальше. Рана от произошедшего все еще не зажила».