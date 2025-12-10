Шэмс Чарания: «В раздевалке “Милуоки” ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»

«Яннис Адетокумбо хочет играть и бороться за второй чемпионский титул НБА. Но сейчас “Бакс” ведут борьбу лишь за место в нижней части турнирной таблицы — за путевку в плей‑ин. На данный момент их результат — 10 побед при 15 поражениях.
На прошлой неделе начались активные и открытые переговоры между агентом Янниса Алексом Сарразасом и руководством «Милуоки». По моей информации, в раздевалке тоже ощущают нарастающее напряжение.
Дальнейшие обсуждения могут стать еще более напряженными. Все будет зависеть от того, как команда проявит себя до конца этого месяца. Впереди сложный график: шесть из следующих девяти матчей пройдут на выезде.
В конечном счете все сведется к победам и поражениям — к тому, как команда будет выглядеть до дедлайна обменов в НБА 5 февраля", — подчеркнул Чарания.