Шэмс Чарания: «В раздевалке “Милуоки” ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»

Будущее звездного форварда Янниса Адетокумбо в «Милуоки» остается неопределенным, и, по информации инсайдера Шэмса Чарании, его партнеры по команде начинают испытывать беспокойство.

Источник: Спортс"

«Яннис Адетокумбо хочет играть и бороться за второй чемпионский титул НБА. Но сейчас “Бакс” ведут борьбу лишь за место в нижней части турнирной таблицы — за путевку в плей‑ин. На данный момент их результат — 10 побед при 15 поражениях.

На прошлой неделе начались активные и открытые переговоры между агентом Янниса Алексом Сарразасом и руководством «Милуоки». По моей информации, в раздевалке тоже ощущают нарастающее напряжение.

Дальнейшие обсуждения могут стать еще более напряженными. Все будет зависеть от того, как команда проявит себя до конца этого месяца. Впереди сложный график: шесть из следующих девяти матчей пройдут на выезде.

В конечном счете все сведется к победам и поражениям — к тому, как команда будет выглядеть до дедлайна обменов в НБА 5 февраля", — подчеркнул Чарания.