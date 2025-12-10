Сэм Эмик: «У Стива Балмера нездоровая привязанность к нынешнему составу “Клипперс”

"Такой вариант должен быть. Но я не уверен в его возможности. У Стива Балмера необъяснимая нездоровая привязанность к нынешнему составу. Не знаю, сколько правды в скандале с Каваем Ленардом. Но вся ситуация максимально негативно повлияла на команду. При этом Стив ни разу не испытывал сомнений в сотрудничестве с Ленардом.
Параллельно «Клипперс» ужасно проявили себя в ситуации с Крисом Полом. Контекстом этого эпизода стала лояльность клуба к Джеймсу Хардену, которая повлияла на решения.
Организация продолжит работать с этим составом. Клуб давно держит в уме лето 2027 года и, судя по всему, продолжит следовать своему плану с нынешним составом. Какой бы плохой ни была ситуация. А она ужасная", — заключил репортер.