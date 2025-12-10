Баскетболисты из Бельгии и Израиля приехали на турнир в Россию. Мощное международное представительство на суперфинал ЕКЛ

— Со мной связался представитель команды Brussels, он давно следит за ЕКЛ — еще со времен Единой лиги Европы, — отметил «СЭ» генеральный менеджер турнира Александр Фомин. — Было приятно услышать, что он высоко оценивает нашу работу, в том числе в плане маркетинга и трансляций в социальных сетях. Представитель Бельгии выразил желание поучаствовать в суперфинале, и я ответил: «Почему бы и нет, давайте попробуем». Через два дня, когда я запросил у него билеты и паспорта для организации трансферов и бронирования гостиницы, он сообщил, что с ним связалась одна из общественных организаций на территории Бельгии, активно развивающая баскетбол, попросив не лететь в Россию. Я предложил поучаствовать в диалоге, который был профессиональным и конструктивным. Мне донесли, что в мире есть ограничения для России, и попросили понять их позицию. Я ответил: «Давайте просто играть в баскетбол, а не заниматься политикой». Все прекрасно понимают, что скоро все запреты будут сняты. В итоге нам удалось договориться, и команда из самого сердца Европы сыграет в суперфинале.