Баскетболисты из Бельгии и Израиля приехали на турнир в Россию. Мощное международное представительство на суперфинал ЕКЛ

Суперфинал Единой континентальной лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3×3 соберет в Калуге команды из 10 стран. Конкуренцию российским клубам составят ведущие коллективы из Бельгии, Белоруссии, Бразилии, Израиля, Казахстана, Китая, Сербии, Туркменистана и Узбекистана. Призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы также сразятся за путевки на первый в 2026 году FIBA 3×3 Challenger & Masters, а также на другие международные турниры.
Долгая дорога
У ЕКЛ получается прорывной сезон. В конце апреля стало известно, что руководству турнира удалось договориться с Международной федерацией баскетбола о том, что победитель и призеры седьмого сезона ЕКЛ 3×3 получат прямую путевку на ФИБА 3×3 Challenger & Masters 2026. В августе ЕКЛ впервые с 2022 года провела свой тур за пределами России: финал дивизиона «Будущее» состоялся в казахстанском Атырау. В плотной борьбе путевку на «мастерс» в Шанхай завоевала местная команда во главе с известным сербским игроком Филипом Пейовичем.
Спустя несколько недель стартовал дивизион «Профи» — топовый турнир в рамках ЕКЛ 3×3. По итогам регулярного сезона, состоящего из трех туров, шесть мужских и четыре женских клуба отобрались в суперфинал (еще по две команды получили wild card от организаторов). К ним присоединились семь и четыре иностранных коллектива соответственно. Причем организаторы сумели удивить представительством. В Калуге сыграют команды 10 стран, включая Бельгию и Израиль.
— Со мной связался представитель команды Brussels, он давно следит за ЕКЛ — еще со времен Единой лиги Европы, — отметил «СЭ» генеральный менеджер турнира Александр Фомин. — Было приятно услышать, что он высоко оценивает нашу работу, в том числе в плане маркетинга и трансляций в социальных сетях. Представитель Бельгии выразил желание поучаствовать в суперфинале, и я ответил: «Почему бы и нет, давайте попробуем». Через два дня, когда я запросил у него билеты и паспорта для организации трансферов и бронирования гостиницы, он сообщил, что с ним связалась одна из общественных организаций на территории Бельгии, активно развивающая баскетбол, попросив не лететь в Россию. Я предложил поучаствовать в диалоге, который был профессиональным и конструктивным. Мне донесли, что в мире есть ограничения для России, и попросили понять их позицию. Я ответил: «Давайте просто играть в баскетбол, а не заниматься политикой». Все прекрасно понимают, что скоро все запреты будут сняты. В итоге нам удалось договориться, и команда из самого сердца Европы сыграет в суперфинале.
Помимо бельгийцев интересно будет понаблюдать за командой Ramat Gan из Израиля и Aviator 3×3 из Сербии, которые в этом году неплохо смотрелись в Мировом туре ФИБА. Четырехкратные чемпионы Бразилии — Drible Certo 3×3 — заранее прилетели в Россию, чтобы пройти акклиматизацию.
— Мы уже играли в ЕКЛ несколько лет назад, так что это не первый наш визит в Россию, — подчеркнул «СЭ» лидер бразильского коллектива Джанлука Кампанер. — Это была долгая дорога. Из Сан-Паулу мы долетели до Касабланки, и уже из Мексики был прямой перелет до Москвы. Очень рады, что в итоге добрались. Хочется показать свой уровень на фоне сильных команд из России и других стран. Скаутингом особо не занимались, будем действовать исходя из своих сильных качеств. Надеюсь, нам хватит времени, чтобы прийти в себя и показать свой лучший баскетбол.
Договор с Китаем
Если в начале 2026 года с российского спорта не будут сняты санкции, то в случае победы российского или белорусского коллектива в суперфинале отправиться на Masters FIBA они не смогут. Путевка автоматически перейдет к иностранной команде. Однако без международных турниров наши клубы в любом случае не останутся.
«В рамках суперфинала мы заключим партнерство с крупнейшей лигой по баскетболу 3×3 из КНР, — рассказал “СЭ” президент ЕКЛ Сергей Фомин. — Победители их турниров в следующем сезоне будут приезжать на туры ЕКЛ, наши коллективы — соответственно отправляться в Китай. Это станет важной вехой развития ЕКЛ».
«Уже не первый год говорю, что благодаря РФБ и нашей лиге баскетбол 3×3 находится в России на высоком уровне, — продолжил Сергей Фомин. — В женском турнире наши команды будут фаворитами. Их главные соперники — сборная Белоруссии и “Барсы Атырау”. У мужчин в числе главных претендентов на победу можно отметить действующих чемпионов Bionord Pro, за который выступают вице-чемпионы Олимпиады Александр Зуев и Станислав Шаров, а также победителей регулярного сезона “Профи” АБК ББ во главе с Шалвой Шаташвили. Конкурентов у них будет предостаточно. Особо выделю сильную команду из Сербии, где баскетбол почти официальная религия. Удивить могут команды из Казахстана, Белоруссии и Китая».
«У нас есть мечта когда-нибудь провести тур плавучей атомной электростанции “Академик Ломоносов”, — подчеркнул Александр Фомин. — Кто знает, возможно, нам это удастся сделать в рамках восьмого сезона. Мы уже удивляли общественность, когда провели два своих мероприятия в драматических театрах Санкт-Петербурга и Перми».
Помимо крутого баскетбола 3×3 зрителей в Калуге ждет насыщенная музыкальная программа. Во время матчей 12 декабря баскетболисты будут сражаться под бессмертные хиты Виктора Цоя от группы «Виктор», а в решающий день живой рок-программой зрителей порадуют участники шоу «Голос» Jump. Наконец, перед финальными матчами (13 декабря) состоится концерт звездного рэпера Moreart!
Тимур Ганеев