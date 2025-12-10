Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Монте Моррис официально подписал контракт с «Олимпиакосом»

«Олимпиакос» официально объявил о подписании контракта с опытным разыгрывающим Монте Моррисом. 30-летний ветеран проведет остаток сезона-2025/26 в составе пирейского клуба.

Источник: Спортс"

«Олимпиакос» долгое время искал усиления на позицию разыгрывающего, после того как Кинан Эванс получил тяжелую травму ахиллова сухожилия.

Последним клубом Монте Морриса стала «Индиана». С 9 по 17 ноября он провел за команду 6 матчей, после чего его отчислили. В этих играх Моррис в среднем набирал 3 очка, делал 1,2 подбора и отдавал 1,5 передачи за 10,8 минуты на площадке.

Помимо «Пэйсерс», в карьере Монте Морриса в НБА были еще пять клубов: «Денвер», «Вашингтон», «Детройт», «Миннесота» и «Финикс».