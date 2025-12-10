Ричмонд
Василий Карасев после матча с «Автодором»: «Набираем 95 очков, но пропускаем 90 — это безобразие»

Несмотря на домашнюю победу над «Автодором» (95:90), главный тренер МБА‑МАИ Василий Карасев остался недоволен игрой команды. В послематчевом комментарии он отметил, что проблема слабой игры на своем паркете по‑прежнему не решена.

Источник: Спортс"

«Хорошо, что в итоге победили. Как это ни парадоксально, у нас пока получается не преимущество своей площадки, а недостаток — на выезде мы играем лучше. Набираем 95 очков, но пропускаем 90 — это безобразие. Мы были медленнее, не успевали во многих эпизодах за “Автодором”, не выполняли установки, которые есть. Когда за 5 минут волжане набрали 20 очков, все стало понятно.

Будем работать, разбираться, что же так влияет на парней дома. Рад за Сашу Платунова, это его лучшая игра в текущем сезоне. Он взял на себя тяжелый бросок, несмотря на допущенную ранее потерю, не испугался. Надеюсь, что с этого момента его прогресс пойдет только в гору", — заявил Карасев.

Следующий матч Единой лиги ВТБ МБА‑МАИ сыграет 16 декабря в Казани — команда отправится на выезд к лидеру чемпионата, УНИКСу.