Миленко Богичевич о матче с МБА-МАИ: «Это одна из наших лучших игр в текущем сезоне»

«Автодор» проиграл в гостях МБА‑МАИ в напряженном матче — 90:95. Главный тренер Миленко Богичевич, чья команда потерпела уже 12‑е поражение подряд, тем не менее, выразил гордость за своих баскетболистов.

"Это одна из наших лучших игр в текущем сезоне. Я горжусь парнями, для меня они настоящие герои. То, как они выкладываются, то, как работают на тренировках, со всеми нашими кадровыми проблемами — это достойно уважения.

Это уже третья концовка, которую мы уступаем в таком ключе, были еще матчи против ЦСКА и «Пари НН». Конечно, я расстроен результатом, но у нас молодая команда и мы продолжаем работать. Я поздравляю МБА-МАИ с победой, они заслужили победу, но думаю, если бы матч завершился в нашу пользу, это тоже было бы заслуженно", — заявил Богичевич.

Следующий матч Единой лиги ВТБ «Автодор» проведет 15 декабря в гостях против «Пари НН».