«Индиана» проявляет интерес к Ивице Зубацу

Хорватский баскетболист связан контрактом с калифорнийским клубом еще на три года — его средняя годовая зарплата составляет около 19,5 млн долларов. Эта сумма вписывается в платежную ведомость «Индианы», даже с учетом максимальных контрактов Халибертона и Сиакама.