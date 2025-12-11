Ричмонд
«Индиана» проявляет интерес к Ивице Зубацу

После ухода Майлза Тернера в «Милуоки» «Индиана» ищет долгосрочное решение на позиции центрового. По данным инсайдера Бретта Сигела, клуб вышел на контакт с «Клипперс», чтобы обсудить возможность приобретения центрового Ивацы Зубаца.

Хорватский баскетболист связан контрактом с калифорнийским клубом еще на три года — его средняя годовая зарплата составляет около 19,5 млн долларов. Эта сумма вписывается в платежную ведомость «Индианы», даже с учетом максимальных контрактов Халибертона и Сиакама.

У «Пэйсерс» есть активы для обмена — в том числе Оби Топпин, Беннедикт Матурин и Джарас Уокер. Кроме того, клуб сохраняет права на все свои будущие драфт‑пики первого раунда.

Вопрос в том, готовы ли «Клипперс» вести переговоры. Тем не менее, по словам нескольких руководителей клубов НБА, опрошенных Сигелом, «Клипперс», вероятно, согласятся обсудить сделку — если в нее включат несколько пиков первого раунда.