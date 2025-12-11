Ричмонд
Крис Пол о ситуации с «Клипперс»: «Я ни о чем не жалею»

Ветеран НБА Крис Пол дал первое интервью после решения «Клипперс» отстранить его от команды.

"Последние дни были, мягко говоря, немного отличающимися от нормы. Но вообще-то я сейчас у себя дома. У моей дочери вчера были квалификационные игры. У племянника баскетбольный матч. У моего сына игра 12-го числа. Я никогда вживую не видел, как играет мой сын — ни в средней школе, ни в старшей. Так что я рад впервые присутствовать на его игре.

Я ни о чем не жалею. Я был в Атланте со своей родней, с большой семьей [когда было объявлено о решении]. Это был мой последний раз, когда я там играл. Такова жизнь. Все это живет своей собственной жизнью, так сказать. Но я рад вернуться к своей семье.

Я спокоен. Больше всего меня радует возможность быть рядом с семьей и немного влиять на то, как все сложится дальше", — рассказал 40-летний баскетболист.