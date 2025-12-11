«Лейкерс» не успели исправить проблемы с паркетом для Кубка НБА и проводят четвертьфинал на основном

У игроков возникли проблемы со скользким покрытием специальной площадки, использовавшейся на групповом этапе, когда «Лейкерс» принимали «Клипперс» 25 ноября.
Звезда «озерников» Лука Дончич раскритиковал эту площадку, назвав ее «опасной» для игры.
Паркет был возвращен поставщику для устранения проблем и, по всей видимости, не была готов к использованию в среду.
Источник в лиге сообщил ESPN, что решение провести матч «Лейкерс» — «Сперс» на стандартной площадке было принято «из соображений предосторожности».
«Орландо» также использовал стандартную домашнюю площадку, принимая «Майами» в четвертьфинале Кубка НБА во вторник.