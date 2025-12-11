Митч Джонсон: «Виктор Вембаньяма очень близок. Но интерес к определенным матчам не повлияет на график его возвращения»

"Сторонние ожидания не повлияют на график его возвращения. С ним все в порядке, он очень близок. Но решение о его выходе на паркет не будет приниматься из-за интереса к определенным матчам.
Надеемся, что он скоро вернется в состав, нужно посмотреть, как его тело реагирует на тренировочные матчи. Нужно быть терпеливыми и дисциплированными, потому что даже контактная практика не отражает нагрузку настоящей игры в лиге.
Он очень хочет вернуться. У нас отличный медицинский штаб, он постоянно находится на связи, все на одной волне. Он доверяет нам«, — заключил главный тренер “Сан-Антонио” Митч Джонсон.