Стив Керр о ситуации Куминги: «Очень немногие игроки НБА проводят всю свою карьеру в одной команде»

"Более всего я хочу, чтобы Джей Кей стал лучшей версией себя, независимо от того, где он окажется — останется ли с нами или будет в другой команде. Я часто говорю своим ребятам, что очень немногие игроки проводят всю свою карьеру в одной команде. Это случается крайне редко. Я и сам играл за шесть разных команд.