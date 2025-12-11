Билл Симмонс: «Хит» должны получить обратно драфт-пик, отданный за Терри Розира"

Защитник Терри Розир перешел в «Хит» в 2024 году из «Хорнетс» в обмен на Кайла Лаури и драфт-пик 1-го раунда 2027 года. В это время игрок уже находился под подозрениями в мошенничестве на ставках. Лига владела этой информацией, но не раскрывала ее в ходе расследования.