Билл Симмонс: «Хит» должны получить обратно драфт-пик, отданный за Терри Розира"

«Нет полной ясности, знали ли в “Шарлотт” об этом расследовании. Они не заявляли об этом публично. Но я полагаю, что знали. И это чертовски неправильно.
Выглядит так, что «Майами» вряд ли получит обратно свой драфт-пик. Терпеть не могу «Хит», но то, что они потеряли его из-за игрока, находящегося под подозрением в мошенничестве, не зная об этом, — это безумие. Им должны вернуть драфт-пик. Это несправедливо.
Но лига также не сообщает статус Розира. «Майами» узнают, можно ли его обменять, только в процессе одобрения уже готовой сделки в офисе НБА. Почему они наказывают «Хит» за эту ситуацию? Не помню, чтобы НБА так жестко поступала с какой-то другой командой", — задался вопросом обозреватель The Ringer Билл Симмонс.