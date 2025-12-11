Марк Дэйгнолт: «Не зацикливаемся на победной серии»

"Не стоит зацикливаться на победной серии. Нужно просто играть баскетбол в каждом следующем владении, становиться лучше на ежедневной основе, выигрывать каждую следующую четверть и бороться в очередном матче. Если вы будете делать это и полностью сосредоточитесь на процессе, то наверняка выиграете определенное количество матчей подряд. Но команде, безусловно, следует помнить, что нам еще многое предстоит улучшить. Нам нужно работать, и впереди нас ждет еще много конкурентных испытаний.