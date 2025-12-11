Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марк Дэйгнолт: «Не зацикливаемся на победной серии»

Главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт после разгрома «Санз» (138:89) в ¼ Кубка НБА рассказал об отношении к 16-матчевой победной серии «Тандер».

«Оклахома» — 2-я команда в истории НБА с 24−1 на старте сезона.

"Не стоит зацикливаться на победной серии. Нужно просто играть баскетбол в каждом следующем владении, становиться лучше на ежедневной основе, выигрывать каждую следующую четверть и бороться в очередном матче. Если вы будете делать это и полностью сосредоточитесь на процессе, то наверняка выиграете определенное количество матчей подряд. Но команде, безусловно, следует помнить, что нам еще многое предстоит улучшить. Нам нужно работать, и впереди нас ждет еще много конкурентных испытаний.

Впереди большая часть сезона. При этом ребята отлично справляются с тем, чтобы оставаться полностью сосредоточенными на конкретном моменте, отрабатывать прямо сейчас, и это ставит нас в хорошее положение", — констатировал специалист.