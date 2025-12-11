Кириленко рассказал об условиях участия российских баскетболистов в ОИ-2028

«Безусловно, мы очень рады этой рекомендации, но должно пройти еще ряд согласований перед тем, как наши юноши выйдут с флагом и гимном. На последнем заседании Центрального бюро FIBA рекомендовали предусмотреть возможности вариантов попадания наших команд на Олимпийские игры 2028 года, так как мы уже пропустили все квалификации. Но это опять же рассматривалось при условии допуска от МОК. Ждем дальнейших действий и ходов», — сказал Кириленко.