Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейсон Коллинз сообщил о диагнозе — рак мозга четвертой стадии: «Стандартное лечение дает средний прогноз 11−14 месяцев»

Джейсон Коллинз, первый игрок НБА, открыто объявивший о нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил шокирующую новость. У 47-летнего экс-центрового диагностирована неоперабельная глиобластома в четвертой стадии.

Источник: Спортс"

Диагноз Коллинза стал известен спустя несколько месяцев после того, как его семья сообщила, что он борется с опухолью мозга. Коллинз пояснил, что первое время был не в состоянии говорить об этом публично.

«Поскольку моя опухоль неоперабельная, стандартное лечение дает средний прогноз 11−14 месяцев. Если это все время, что у меня осталось, я предпочту попробовать курс лечения, который однажды может стать новым стандартом для всех», — заявил бывший спортсмен.

Он подчеркнул, что благодаря финансовой стабильности после карьеры в НБА готов отправиться в любую точку мира для экспериментальной терапии, чтобы помочь не только себе, но и будущим пациентам.

Коллинз провел в НБА 13 сезонов, поиграв за шесть команд. При этом большую часть карьеры он отыграл в «Нетс».