«Я терял такие деньги в казино. Давайте сделаем это». Майкл Джордан выступил против NASCAR в антимонопольном процессе

Среди прочего, команды утверждают, что NASCAR: незаконно использует монопольное положение для контроля финансовой структуры спорта и ограничивает доходы команд.
За время слушаний были раскрыты эксклюзивные финансовые данные: Джордан вложил 40 млн долларов в 23XI Racing за пять лет, а содержание одной машины в серии NASCAR Cup обходится в 20 млн долларов в год.
Также была обнародована приватная переписка Джордана по поводу затрат на подписание одного из гонщиков.
«Я терял столько в казино. Давайте сделаем это», — написал Джордан своему финансовому консультанту, комментируя сделку.
Значение этого судебного процесса выходит далеко за рамки конкретного иска: его итоги способны изменить финансовую модель NASCAR и создать прецедент для остальных американских спортивных лиг.