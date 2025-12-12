Ричмонд
«Я терял такие деньги в казино. Давайте сделаем это». Майкл Джордан выступил против NASCAR в антимонопольном процессе

Легенда баскетбола Майкл Джордан оказался в центре громкого судебного процесса против руководства NASCAR. Он является совладельцем команды 23XI Racing, которая вместе с Front Row Motorsports подала антимонопольный иск против организаторов гонок.

Источник: Спортс"

Среди прочего, команды утверждают, что NASCAR: незаконно использует монопольное положение для контроля финансовой структуры спорта и ограничивает доходы команд.

За время слушаний были раскрыты эксклюзивные финансовые данные: Джордан вложил 40 млн долларов в 23XI Racing за пять лет, а содержание одной машины в серии NASCAR Cup обходится в 20 млн долларов в год.

Также была обнародована приватная переписка Джордана по поводу затрат на подписание одного из гонщиков.

«Я терял столько в казино. Давайте сделаем это», — написал Джордан своему финансовому консультанту, комментируя сделку.

Значение этого судебного процесса выходит далеко за рамки конкретного иска: его итоги способны изменить финансовую модель NASCAR и создать прецедент для остальных американских спортивных лиг.

