Зак Иди выбыл как минимум на четыре недели из-за травмы голеностопа

Центровой «Мемфиса» Зак Иди выбыл из строя из-за стрессовой реакции в левом голеностопном суставе. Для восстановления игроку потребуется период разгрузки и реабилитации.

Источник: Спортс"

23-летний баскетболист пропустит как минимум четыре недели, после чего врачи проведут повторное обследование.

В текущем сезоне Иди провел 11 матчей, набирая в среднем 13,6 очка, 11,1 подбора и 1,9 блок‑шота за 25,8 минуты на площадке.