Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой

В концовке матча против «Хьюстона» «Клипперс» уступали «-3», и у них был шанс спастись, но «парусники» упустили его, допустив потерю в ключевой момент. Опытный форвард Николя Батюм наступил на линию при вводе мяча из-за лицевой, в то время как никто из его партнеров не открылся для получения.

После 1-го точного штрафного центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна и попадания центрового «Клипперс» Ивицы Зубаца разница сократилась до «-2», но последнее владение осталось за «Рокетс», которые довели встречу до победы — 115:113.