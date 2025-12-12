Николя Батюм допустил потерю в ключевом владении, так как никто из «Клипперс» не вышел на получение мяча из-за лицевой

В концовке матча против «Хьюстона» «Клипперс» уступали «-3», и у них был шанс спастись, но «парусники» упустили его, допустив потерю в ключевой момент. Опытный форвард Николя Батюм наступил на линию при вводе мяча из-за лицевой, в то время как никто из его партнеров не открылся для получения.