Пол Пирс: «Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас»

«Я смог бы защищаться против Леброна. Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас. Не той версии, которая набрала 29 очков, а которая была в матчах до этого», — смеясь, сказал 48-летний Пирс.
40-летний Джеймс вошел в сезон после травмы, набирая в среднем 14 очков, 4,3 подбора и 7,8 передачи в первых 6 матчах. Затем последовала игра против «Филадельфии», которую Джеймс единолично решил в концовке, набрав 10 очков подряд (29 по итогам встречи).
