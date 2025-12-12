Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Пирс: «Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас»

Чемпион НБА-2008 Пол Пирс заявил, что смог бы опекать звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса даже в текущем состоянии.

Источник: Спортс"

«Я смог бы защищаться против Леброна. Против текущей версии Леброна я отзащищаюсь и сейчас. Не той версии, которая набрала 29 очков, а которая была в матчах до этого», — смеясь, сказал 48-летний Пирс.

40-летний Джеймс вошел в сезон после травмы, набирая в среднем 14 очков, 4,3 подбора и 7,8 передачи в первых 6 матчах. Затем последовала игра против «Филадельфии», которую Джеймс единолично решил в концовке, набрав 10 очков подряд (29 по итогам встречи).

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше