Блэйк Гриффин: «Иногда звезды травмируются и исчезают из вида. Джейсон Тейтум остался рядом с командой и продолжает ей помогать»

"Иногда звезды получают травмы и пропадают из вида. Джейсон Тейтум остался рядом с командой, всегда был на виду, помогал другим парням.
Это время в отрыве от коллектива может быть предельно выматывающим, а также очень одиноким. Это обычно недопонимают.
Рассказал Тейтуму, что после своих травм отводил 24 часа на жалобы и сожаления. Но после этого завязывал с ними насовсем. Берешь себя в руки и на 100% вкладываешься в работу физически и ментально.
Он потрясающе отнесся к своей ситуации. И этот настрой отразился на его физической форме. Он уже выглядит отлично на этой стадии.
У нас много информации по этой травме. И можно вернуться на площадку через 10 месяцев. Но совершенно ясно, что 16 месяцев дадут куда большую вероятность полного выздоровления и отсутствия рецедива.
Если планировать будущее «Селтикс» и его карьеры, лучше не возвращаться раньше", — заключил Гриффин.