«Никс» пытаются вернуть Донте Дивинченцо из «Миннесоты»

Защитник Донте Дивинченцо покинул «Нью-Йорк» летом 2024 года в результате обмена Карла-Энтони Таунса. Теперь «Никс» хотят заполучить его обратно.

15 декабря станут доступны для обмена пришедшие в команду ветераны Джордан Кларксон, Лэндри Шэмет и Гершон Ябуселе. Однако контракт Дивинченцо на 12 миллионов потребует пакета игроков в возможном трансфере.

По предварительной информации, «Тимбервулвз» теоретически не против сделки по защитнику, однако их встречные предложения не удовлетворили «Нью-Йорк». Стороны пока далеки от соглашения.

«Миннесоту» интересует имеющийся у «Никс» драфт-пик первого раунда 2026 года от «Вашингтона» с защитой в Топ-8.