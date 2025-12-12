«Никс» пытаются вернуть Донте Дивинченцо из «Миннесоты»

15 декабря станут доступны для обмена пришедшие в команду ветераны Джордан Кларксон, Лэндри Шэмет и Гершон Ябуселе. Однако контракт Дивинченцо на 12 миллионов потребует пакета игроков в возможном трансфере.
По предварительной информации, «Тимбервулвз» теоретически не против сделки по защитнику, однако их встречные предложения не удовлетворили «Нью-Йорк». Стороны пока далеки от соглашения.
«Миннесоту» интересует имеющийся у «Никс» драфт-пик первого раунда 2026 года от «Вашингтона» с защитой в Топ-8.