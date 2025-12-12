Андреас Пистиолис о крупной победе ЦСКА: «Команда показала мотивацию, концентрацию и с уважением отнеслась к сопернику»

Что касается игры: очень счастлив тому, что команда подошла к ней очень серьезно, показала мотивацию, концентрацию и с уважением отнеслась к сопернику. Это все привело к тому, что мы показывали хороший баскетбол. Надеюсь, что все наслаждались игрой. В то же время, у «Самары» очень сложная ситуация, но я должен сказать, что они делают все возможное: играют серьезно, сражаются, и я желаю им всего наилучшего в будущем", — заключил главный тренер команды Андреас Пистиолис.