Андреас Пистиолис о крупной победе ЦСКА: «Команда показала мотивацию, концентрацию и с уважением отнеслась к сопернику»

ЦСКА разгромил «Самару», пока не побеждавшую в этом чемпионате, на своей площадке с результатом 113:60 и обновил рекорд сезона Лиги ВТБ по разнице в счете.

Источник: Спортс"

"Хочу поблагодарить болельщиков. Понимаю, что не так просто было прийти на этот матч. Это вторая домашняя игра подряд на этой неделе. Погода, очевидно, не способствовала приходу, и время не очень удобное, тем не менее, очень многие пришли, это для нас очень важно.

Что касается игры: очень счастлив тому, что команда подошла к ней очень серьезно, показала мотивацию, концентрацию и с уважением отнеслась к сопернику. Это все привело к тому, что мы показывали хороший баскетбол. Надеюсь, что все наслаждались игрой. В то же время, у «Самары» очень сложная ситуация, но я должен сказать, что они делают все возможное: играют серьезно, сражаются, и я желаю им всего наилучшего в будущем", — заключил главный тренер команды Андреас Пистиолис.